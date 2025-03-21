Трамп: переговоры с РФ и Украиной по урегулированию конфликта идут хорошо

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По словам президента США Дональда Трампа, переговоры с Россией и Украиной по урегулированию конфликта идут хорошо. Об этом американский лидер сказал в Белом доме.
«Дела идут хорошо, касательно Украины и России», — заявил Трамп.
Президент отметил, что все идет к окончанию конфликта. К тому же Трамп верит в возможность украинского урегулирования.
Ранее американский лидер пообещал в скором времени заключить сделку с Украиной по редкоземельным металлам. Напомним, что договор должен был быть подписан еще 28 февраля, но тогда Владимир Зеленский вступил в перепалку с Трампом, после чего украинскую делегацию выгнали из Белого дома.
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Иван Мусатов