Херш: Трампа заинтересовала идея создать в Крыму крупный международный курорт

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По словам американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, президент США Дональд Трамп заинтересован в сотрудничестве с РФ по созданию в Крыму крупного международного курорта. Об этом журналист пишет в своей колонке на платформе Substack.
«Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с Путиным (президент РФ), направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт», — пишет Херш.
Имя источника журналист не назвал. При этом он отметил, что данное развитие может произойти и на Донбассе.
Ранее сообщалось о намерении администрации Трампа признать Крым российской территорией. Соответствующая инициатива американская стороны может быть отправлена и в ООН.
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Иван Мусатов