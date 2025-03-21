Херш: Трампа заинтересовала идея создать в Крыму крупный международный курорт

По словам американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, президент США Дональд Трамп заинтересован в сотрудничестве с РФ по созданию в Крыму крупного международного курорта. Об этом журналист пишет в своей колонке на платформе Substack.