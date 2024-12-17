Медведев заявил, что Киев ждет возмездие за убийство Кириллова

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Военно-политическое руководство киевского режима ждет неминуемое возмездие за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграмме с соболезнованиями в связи с гибелью военного, его слова приводит секретариат зампреда Совбеза РФ.
Политик назвал произошедшее «агонией бандеровского режима». По мнению Медведева, киевский режим наносит подобные «трусливые и подлые удары», осознавая неизбежность своего поражения.
Зампред Совбеза РФ добавил, что генерал был профессиональным и ответственным военным, преданным своему долгу.
Ранее сообщалось, что сотрудники СК РФ приступили к допросу охранников ЖК «Среда» на юго-востоке Москвы, рядом с которым в результате взрыва погиб генерал Кириллов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.
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Зампред Совбеза РФ добавил, что генерал был профессиональным и ответственным военным, преданным своему долгу.
Ранее сообщалось, что сотрудники СК РФ приступили к допросу охранников ЖК «Среда» на юго-востоке Москвы, рядом с которым в результате взрыва погиб генерал Кириллов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.
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Екатерина Коршунова