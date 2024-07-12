Байдену предрекли мрачные дни после того, как он перепутал Путина с Зеленским

Фото: сайт Белого дома
Из-за скандальных оговорок действующего лидера и кандидата в президенты США Джо Байдена на саммите НАТО, его избирательная кампания находится под угрозой. Об этом пишет издание The Telegraph.
Американского лидера обвиняют в том, что он выставил Америку на посмешище перед мировой общественностью и вынудил западных союзников США оправдывать его. Речь идет о заявлении Байдена, в котором он ошибочно назвал Владимира Путина президентом Украины. Кроме того, он назвал вице-президента США Камалу Харрис Дональдом Трампом.
Лидеры западных стран попытались сгладить ситуацию и объяснили журналистам произошедшее «безобидной оговоркой». Однако, по мнению авторов статьи, после инцидента на саммите НАТО еще больше демократов объявят о прекращении поддержки главы США.
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