Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом после его оговорки о Путине

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента США Джо Байдена пророссийским кандидатом после его оговорки на саммите НАТО.
В своем телеграм-канале дипломат прокомментировала конфуз американского лидера и пошутила, что уже невозможно скрыть «российское вмешательство в американские выборы».
Напомним, речь идет о заявлении Джо Байдена, в котором он перепутал российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Прежде сообщалось, что в Вашингтоне Байдену предрекли мрачные дни после того, как он перепутал Путина с Зеленским. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В НАТО еще не решили, как поделить Украину, заявила Захарова
МИД на осуждение приговора Беркович призвал Францию не вмешиваться в дела России
Стало известно, как Россия отреагирует на запрет вещания для российских в Черногории
Анастасия Хохлова