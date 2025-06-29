Трамп: Нетаньяху стал жертвой политической охоты на ведьм
По мнению президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стал жертвой политической охоты на ведьм. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Ужасно то, что они делают в Израиле с Биби Нетаньяху… Это политическая охота на ведьм, очень похожая на охоту на ведьм, которую мне пришлось пережить. "Это пародия на "правосудие"», — написал Трамп.
Свое заявление президент сделал из-за судебных разбирательств в отношении Нетаньяху. Премьер потребовал у суда дать ему отсрочку от дачи показаний из-за сложившейся обстановки в регионе. Как пояснил Нетаньяху, сейчас он работает над освобождением израильских заложников в Газе, что требует от него полной вовлеченности в процесс. Суд отклонил данное требование в связи с отсутствием оснований и поводов.
Нетаньяху уже неоднократно не являлся для дачи показаний из-за различных причин. В отношении премьера расследуется сразу несколько уголовных дел по взяткам. По словам Нетаньяху, все дела возбуждены для того, чтобы свергнуть его с поста премьер-министра страны.