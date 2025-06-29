Трамп: Нетаньяху стал жертвой политической охоты на ведьм

29 июня 2025, 03:01

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

По мнению президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стал жертвой политической охоты на ведьм. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.







«Ужасно то, что они делают в Израиле с Биби Нетаньяху… Это политическая охота на ведьм, очень похожая на охоту на ведьм, которую мне пришлось пережить. "Это пародия на "правосудие"», — написал Трамп.