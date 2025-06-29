Спикер Скупщины Брнабич: протестующие в Белграде призывают к гражданской войне

29 июня 2025, 01:49

Фото: iStock/rarrarorro«Протестующие свою акцию на Видовдан завершили не словами «да здравствует Сербия». Они закончили ужасным призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне», —

Председатель Скупщины и экс-премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что протестующие в Белграде призвали к началу гражданской войны в стране. Об этом политик написала на своей странице в соцсети X.







«Протестующие свою акцию на Видовдан завершили не словами «да здравствует Сербия». Они закончили ужасным призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне», — написала Брнабич.