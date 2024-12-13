Команда Трампа провела переговоры о прекращении конфликта на Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает с действующей администрацией и украинскими чиновниками возможности прекращения конфликта на Украине. Белый дом пока не выработал четкий план решения конфликта, однако переговоры с целью его завершения уже проводятся с Киевом.