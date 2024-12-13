Команда Трампа провела переговоры о прекращении конфликта на Украине

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Команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает с действующей администрацией и украинскими чиновниками возможности прекращения конфликта на Украине. Белый дом пока не выработал четкий план решения конфликта, однако переговоры с целью его завершения уже проводятся с Киевом.
Телеканал NBC News, ссылаясь на инсайдеров, сообщил, что советники Трампа и кандидаты на ключевые должности в его администрации еще не представили конкретный план урегулирования. Но источники утверждают, что Трамп нацелен на прекращение огня с первых дней своего президентства.
Помощник действующего президента по национальной безопасности Джейк Салливан провёл ряд встреч с Майком Уолтцем, который, вероятно, займёт эту должность в новой администрации. Их переговоры касались обмена информацией, однако детальной стратегии перемирия пока не обсуждалось.
Ранее Зеленский заявил, что от Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО. Это вызвало неоднозначную реакцию у Илона Маска, которого подобное высказывание удивило.
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«Трамп действительно серьезно настроен на то, чтобы добиться прекращения огня в первый же день (как станет президентом)», — сообщил телеканалу один из источников.
Помощник действующего президента по национальной безопасности Джейк Салливан провёл ряд встреч с Майком Уолтцем, который, вероятно, займёт эту должность в новой администрации. Их переговоры касались обмена информацией, однако детальной стратегии перемирия пока не обсуждалось.
Ранее Зеленский заявил, что от Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО. Это вызвало неоднозначную реакцию у Илона Маска, которого подобное высказывание удивило.
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Мария Моисеева