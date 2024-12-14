На Западе раскрыли, о чем хочет договориться Киев с Трампом

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Договор о сотрудничестве в сфере добычи и переработки полезных ископаемых хочет подписать с США Украина, когда к власти придет Дональд Трамп, чтобы заручиться поддержкой Вашингтона в конфликте. Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на чиновников обоих государств.
Таким образом киевский режим хочет расположить к себе будущую американскую власть, пишут обозреватели. Действующий хозяин Белого дома Джо Байден не подходит для этой роли по понятным причинам, добавляют авторы материала.
На Украине имеется треть запасов лития, который используют для производства батарей электрокаров. Кроме того, есть месторождения кобальта и графита на 11,5 триллиона долларов.
Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года.
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На Украине имеется треть запасов лития, который используют для производства батарей электрокаров. Кроме того, есть месторождения кобальта и графита на 11,5 триллиона долларов.
Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года.
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Никита Кротов