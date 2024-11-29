Западные СМИ отметили «невыполнимую задачу» представителя США по Украине

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Назначенный избранным президентом Дональдом Трампом на пост спецпредставителя по Украине Кит Келлог столкнется с ужасно тяжелой, «почти невыполнимой», задачей.
Издание Der Spiegel сообщает, что от Келлога ожидается заключение сделки, которая в равной или почти равной степени устроит каждую из конфликтующих сторон. Разумеется, сказать о мире на идеальных условиях просто, но выполнить подобную цель почти невыполнимо.
Громкие обещания Трампа, которыми тот бросался во время президентской гонки, теперь значительно затрудняют его положение на международной арене.
Больше информации о том, как победивший на выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп и президент России Владимир Путин смогут договориться о нейтралитете Украины после недолгих переговоров читайте в нашем материале.
В начале ноября Трамп созванивался с Путиным: подробности разговора. Американский лидер, как утверждается, поддержал мирную сделку, согласно которой за Россией останется «ряд территорий». При этом МИД Украины сообщал об отсутствии у Киева информации о беседе Трампа с Путиным.
Помимо этого известно, что Трамп также решил стать главным переговорщиком на Ближнем Востоке и уладить там конфликты.
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«Келлог столкнется с невыполнимой миссией, ведь ему предстоит найти сделку, которая бы устроила Россию и Украину, а это почти невозможно», — указывает журнал.
Громкие обещания Трампа, которыми тот бросался во время президентской гонки, теперь значительно затрудняют его положение на международной арене.
Больше информации о том, как победивший на выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп и президент России Владимир Путин смогут договориться о нейтралитете Украины после недолгих переговоров читайте в нашем материале.
В начале ноября Трамп созванивался с Путиным: подробности разговора. Американский лидер, как утверждается, поддержал мирную сделку, согласно которой за Россией останется «ряд территорий». При этом МИД Украины сообщал об отсутствии у Киева информации о беседе Трампа с Путиным.
Помимо этого известно, что Трамп также решил стать главным переговорщиком на Ближнем Востоке и уладить там конфликты.
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Мария Моисеева