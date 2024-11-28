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Избранный президент США Дональд Трамп и его команда, по мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, должны были настоять на срочной отставке Владимира Зеленского после российского удара ракетой «Орешник».
Соскин заявил в эфире своего канала на YouTube, что такой шаг мог бы быть лучшим решением для Зеленского, учитывая угрозу его жизни и текущую напряжённость.
Соскин также предположил, что к такому совету могли бы присоединиться будущий вице-президент Джей-Ди Вэнс или Илон Маск, чтобы убедить Зеленского покинуть свой пост. Он считает, что ситуация достигла финальной стадии, и отставка главы киевского режима могла бы предотвратить дальнейшую эскалацию.
Ранее «Радио 1» рассказало о том, как американский наёмник Джейкоб Хендерсон, отправившийся воевать на стороне Украины, вернулся домой спустя месяц после столкновения с реальностью боевых действий.
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Соскин также предположил, что к такому совету могли бы присоединиться будущий вице-президент Джей-Ди Вэнс или Илон Маск, чтобы убедить Зеленского покинуть свой пост. Он считает, что ситуация достигла финальной стадии, и отставка главы киевского режима могла бы предотвратить дальнейшую эскалацию.
«Все в финальную стадию входит, фаза финала», — сказал Соскин.Между тем, издание Washington Post сообщает, что многие американские официальные лица допускают возможность принуждения Киева к заключению мира, включая отказ от некоторых территорий, в ближайшие месяцы.
Ранее «Радио 1» рассказало о том, как американский наёмник Джейкоб Хендерсон, отправившийся воевать на стороне Украины, вернулся домой спустя месяц после столкновения с реальностью боевых действий.
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Мария Моисеева