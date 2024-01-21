Трамп обещает разрешить конфликт на Украине сразу после избрания президентом

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Бывший президент США Дональд Трамп дал обещание, в случае победы на президентских выборах осенью, добиться мирного решения конфликта на Украине ещё до инаугурации.
«Мы урегулируем эту ужасную войну между РФ и Украиной ещё до того, как я вступлю в должность», - заявил Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир 20 января, пишет ТАСС.Трамп не стал уточнять, сколько времени ему понадобится, чтобы мирно урегулировать конфликт, а также не уточнил, как именно будет разрешать конфликт.
«Я хорошо знаю Путина, знаю Зеленского, мы это урегулируем», - заявил Трамп.По словам Трампа, если его переизберут, то он намерен урегулировать украинский конфликт за 24 часа. Следующие выборы президента США состоятся в ноябре.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты из-за некомпетентности президента Джо Байдена превратились для остального мира в свалку. Трамп подчеркнул, что демократия в США оказалась в опасности из-за некомпетентности нынешнего президента.
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Мария Фирсова