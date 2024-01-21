Трамп обещает разрешить конфликт на Украине сразу после избрания президентом

Полиция Великобритании создала новое подразделение, которое будет специализироваться на борьбе с угрозами, якобы исходящими от ряда государств, в первую очередь Ирана, Китая и России. Об этом заявил замглавы Скотленд-Ярда Мэтт Джукс.