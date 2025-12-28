В США два вертолёта столкнулись в воздухе и рухнули на землю
В американском городе Хаммонтон штата Нью-Джерси два вертолёта столкнулись в небе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
После столкновения один воздушный аппарат упал в пределах городской черты, а второй — в лесном массиве на окраине. На месте падения одного из вертолётов сразу вспыхнул сильный пожар.
Клубы чёрного дыма поднялись над местом происшествия. Сейчас к месту аварии прибыли пожарные расчёты, полиция и скорая медицинская помощь. Специалисты оцепили территорию и начали поисково-спасательную операцию.
Точное количество людей на борту каждого вертолёта и их состояние сейчас устанавливается. Официальные представители экстренных служб ещё не сообщают информацию о возможных жертвах или пострадавших. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уже заявило, что начинает расследование причин инцидента.
