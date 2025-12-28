В США два вертолёта столкнулись в воздухе и рухнули на землю

28 декабря 2025, 21:04

FAA расследует причины столкновения вертолётов в США, число жертв уточняется

Фото: Istock/Wirestock

В американском городе Хаммонтон штата Нью-Джерси два вертолёта столкнулись в небе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.