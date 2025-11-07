Трамп: США хотят мирно решить украинский конфликт

07 ноября 2025, 04:17

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп заявил о стремлении Вашингтона к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме.





По словам Трампа, он рассчитывает, что стороны конфликта «в какой-то момент поступят очень умно» и смогут достичь договорённости о прекращении боевых действий.





«Мы хотим увидеть завершение этой войны», — подчеркнул американский лидер.