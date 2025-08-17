Трамп двумя словами высказался в отношении РФ

17 августа 2025, 16:57

Президент США Трамп заявил о большом прогрессе в отношении РФ

Фото: istockphoto/ronniechua

Президент США Дональд Трамп в своём аккаунте в Truth Social заявил о «большом прогрессе в отношении России» и призвал «следить за новостями».