Трамп двумя словами высказался в отношении РФ
Президент США Дональд Трамп в своём аккаунте в Truth Social заявил о «большом прогрессе в отношении России» и призвал «следить за новостями».
Ранее глава комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко после переговоров на Аляске обвинил Трампа в предательстве.
Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 15 августа на Аляске в присутствии делегаций, продолжалась короче, чем ожидалось; Путин охарактеризовал диалог как «очень хороший», Трамп оценил его на десять из десяти.
Перед этим сообщалось, что Путин охарактеризовал переговоры с Дональдом Трампом на Аляске как открытые и содержательные, отметив необходимость урегулирования украинского кризиса на справедливой основе.
На закрытом совещании с Михаилом Мишустиным, Вячеславом Володиным и Дмитрием Медведевым президент подчеркнул, что визит был своевременным и полезным — подобные встречи не проводились более четырёх лет. По словам Путина, стороны подробно обсудили вопрос прекращения боевых действий; при этом Москва с уважением относится к позиции США и готова искать мирные пути решения.
Ключевым условием урегулирования, по его мнению, является устранение первопричин конфликта, подробностей он не раскрывал. Путин заявил, что переговоры приблизили стороны к нужным решениям и поручил правительству проработать достигнутые договорённости. Напомним, что на саммите в Анкоридже Трамп переложил инициативу на Киев, заявив, что следующий шаг зависит от Владимира Зеленского.
Участники совещания также обсудили предстоящие контакты: 18 августа Трамп встретится с Зеленским в Вашингтоне, а 22 августа рассматривается возможность трёхстороннего саммита при посредничестве США.
