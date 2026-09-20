Трамп обвинил Зеленского в росте мировых цен на дизель
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским призвал остановить атаки украинских вооружённых формирований на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России. Об этом говорится в материале американского портала Axios.
По словам источника, Трамп несколько раз призывал собеседника прекратить удары по российским НПЗ, добавив, что эти атаки способствуют росту мировых цен на дизельное топливо. В разговоре, как отмечает источник, слово «дизель» звучало неоднократно.
В настоящий момент Белый дом не прокомментировал запросы СМИ о деталях состоявшегося разговора. Зеленский ранее сообщил, что во время беседы с Трампом они договорились о встрече в Нью-Йорке.
По информации Американской автомобильной ассоциации (AAA), 20 сентября в США зафиксировали новый рекорд средней стоимости дизельного топлива — она приблизилась к отметке в 6,51 за галлон (3,79 литра). Неделей ранее средняя цена составляла примерно 6,20 за галлон.
Читайте также: