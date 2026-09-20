Трамп обвинил Зеленского в росте мировых цен на дизель

20 сентября 2026, 23:37

Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ

Дональд Трамп ( Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским призвал остановить атаки украинских вооружённых формирований на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России. Об этом говорится в материале американского портала Axios.