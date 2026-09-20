Трамп принимает решение по Ирану

20 сентября 2026, 20:08

Fox News: Трамп принимает решение по конфликту с Ираном

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет решение по Ирану. Об этом сообщил журналист Fox News Трей Йингст в эфире телеканала.





По словам Йингста, глава Белого дома озвучил три сценария развития ситуации: уничтожение Исламской Республики Иран, её «экономическое гниение» либо заключение сделки. Ранее советник Трампа по арабским и ближневосточным делам Массад Булос заявил, что американский лидер работает над скорейшим завершением конфликта с Ираном.





«Я только что говорил с президентом Трампом о ситуации с Ираном. Он заявил, <...> что находится на стадии принятия решения и что в не самом отдаленном будущем будут происходить очень крупные события», — сказал журналист.