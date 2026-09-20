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У Белого дома задержали мужчину, требовавшего разговора с Трампом

Фото: iStock/lucky-photographer

В США задержали мужчину, который хотел встретиться с президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет газета The Sun.



По данным издания, инцидент произошел 19 сентября возле Белого дома. Правоохранители и военные оцепили перекресток около парка Лафайет-сквер после того, как автомобиль нарушил правила и выехал на тротуар рядом с ограждением. На водителя надели наручники, после чего он потребовал разговора с американским лидером.

«Сотрудники Секретной службы арестовали мужчину после сообщения о нарушении безопасности», — говорится в статье.
Ранее Трамп заявил, что Луна принадлежит США. Шестого сентября он выложил изображение, которое показывает спутник Земли крупным планом на фоне нашей планеты. На картинке также находится американский флаг.
Лидия Пономарева

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