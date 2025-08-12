Депутат ГД Колесник раскритиковал Трампа за заявление об ошибке генерала ВС РФ

12 августа 2025, 12:42

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о якобы допущенной ошибке российского командования в начале специальной военной операции. Его слова приводит «Лента.ру».





Колесник заявил, что американский лидер не разбирается в военном деле, но при этом рассуждает об ошибках некоего генерала. Он напомнил, что в Гостомеле ВС РФ была проведена десантная операция, которая войдет в мировые военные учебники. Кроме того, депутат связал события начала 2022 года с доверием России к обещаниям Запада, что в конечном итоге оказалось ошибкой.

«На предмет военной тактики американцам нас учить нечему. <…> Танковая атака там не предусматривалась», — подчеркнул политик.