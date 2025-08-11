«Воюющая страна»: Трамп назвал вопрос о победе Украины в конфликте с Россией тупым
Президент США Дональд Трамп раскритиковал вопрос о возможной победе Украины над Россией
Президент США Дональд Трамп в эфире американского телеканала Fox News резко отреагировал на вопрос о шансах Украины в конфликте с Россией, назвав его «тупым».
Трамп в ходе общения с журналистами рассказал, что обсуждал тему украинского конфликта с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, которого считает своим другом.
«Я спросил: «Может ли Россия потерпеть поражение от Украины?» Он посмотрел на меня, будто [думая]: «Какой же это тупой вопрос». Он сказал, что Россия — это огромная страна, которая побеждает и выживает, выигрывая войны. Они воюют», — сказал глава Белого дома.Помимо этого, он напомнил, что в прошлом Россия одерживала победы над такими мощными противниками, как нацистская Германия и наполеоновская Франция, выразив сомнения в успехе Украины в этом противостоянии.