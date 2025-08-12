Трамп выразил недовольство словами Зеленского о территориях
Президент США Дональд Трамп заявил о своей озабоченности высказываниями Владимира Зеленского, который упомянул необходимость конституционного одобрения для решения вопросов, связанных с территориями.
В интервью, опубликованном изданием The Hill, Трамп отметил, что его «немного обеспокоило то, что сказал Зеленский».
«Ну, мне нужно получить конституционное одобрение. То есть, ему не требовалось одобрение на то, чтобы начать войну и всех убить, но ему нужно одобрение на обмен территорией», — отметил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.