Трамп выразил недовольство словами Зеленского о территориях

12 августа 2025, 06:55

Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп заявил о своей озабоченности высказываниями Владимира Зеленского, который упомянул необходимость конституционного одобрения для решения вопросов, связанных с территориями.





В интервью, опубликованном изданием The Hill, Трамп отметил, что его «немного обеспокоило то, что сказал Зеленский».





«Ну, мне нужно получить конституционное одобрение. То есть, ему не требовалось одобрение на то, чтобы начать войну и всех убить, но ему нужно одобрение на обмен территорией», — отметил он.