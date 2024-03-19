Трамп объявил, что депортирует принца Гарри из США в случае своего переизбрания

Фото: сайт Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания президентом депортирует из страны принца Гарри, если будет доказано, что он незаконно получил разрешение на пребывание в США. Об этом политик рассказал в эфире телеканала GB News.
В мае 2023 года аналитический центр Heritage Foundation подал заявление в суд, чтобы получить доступ к иммиграционным документам принца Гарри и понять, законно ли он получил разрешение на пребывание в стране. Также они учитывали, что принц признался в употреблении наркотических веществ, среди которых марихуана, кокаин и галлюциногенные грибы.
Позднее, в июне, министерство внутренней безопасности США, несмотря на предписание суда, отказалось раскрывать информацию. Это привело в ярость Трампа, который обвинил администрацию президента США в «защите Гарри».
Трамп заявил, что в случае своего переизбрания будет применять меры к принцу Гарри, если он всё же солгал о своём прибывании в США.
Отметим, что по законодательству США, признание принца Гарри об употреблении наркотиков уже является основанием для его депортации из страны.
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Позднее, в июне, министерство внутренней безопасности США, несмотря на предписание суда, отказалось раскрывать информацию. Это привело в ярость Трампа, который обвинил администрацию президента США в «защите Гарри».
Отметим, что по законодательству США, признание принца Гарри об употреблении наркотиков уже является основанием для его депортации из страны.
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Анастасия Чинкова