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«Джо, ты уволен»: Трамп предрек свою победу на предстоящих выборах США

Трамп предрек свою победу на предстоящих выборах в США
17 марта 2024, 03:08
Фото: сайт Дональда Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он снова станет хозяином Белого дома, и уверен в победе на президентских выборах, намеченных на осень этого года. Выступая на митинге перед сторонниками в Огайо, Трамп также назвал президента США Джо Байдена «серьезной угрозой для демократии», передает РИА Новости.
«Мы скажем Байдену: "Джо, ты уволен. Убирайся отсюда! Ты ужасно отработал"», – сказал Трамп.

Он не упустил возможности покритиковать Байдена и назвал его действия угрозой для американской демократии. Трамп обвинил Байдена в том, что тот до сих пор не решил такие проблемы, как миграционный кризис и рост инфляции в США.


«Наиболее простой способ повернуть вспять все катастрофы Байдена – это вернуть меня в Белый дом. И мы с этим справимся», – заключил кандидат в президенты.

Ранее Трамп охарактеризовал Байдена как «серьезную угрозу демократии».

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#дональд трамп
#джозеф байден
#выборы
#сша
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В НАТО призвали готовиться к напряженным отношениям с Россией
Замгенсека НАТО: Напряженные отношения с Россией продлятся еще несколько лет
17 марта 2024, 03:39

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявила, что Североатлантический альянс должен готовиться к тому, что еще несколько лет отношения с Россией будут напряженными, передает РИА Новости.
Выступая на пресс-конференции в румынской Констанце, Джоанэ призвала НАТО готовиться к тому, что «еще как минимум несколько лет» отношения с Россией будут напряженными.

«Мы защищаем свою территорию и союзников, принимаем соответствующие меры», – отметила она.

По мнению представителей НАТО, нынешние выборы президента России не влияют на текущую ситуацию.

Ранее о возможности прямой конфронтации между Россией и НАТО говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва не знает о планах альянса.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Россию как военную угрозу для членов альянса.

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#россия
#нато
#румыния
#сергей лавров
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В Турции посоветовали Украине навсегда забыть о Крыме
Турецкий политик Сель: Украина должна навсегда забыть о Крыме
17 марта 2024, 03:19

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Украинские власти должны навсегда забыть о Крыме и отказаться от надежд на возможное возвращение полуострова, заявил глава турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма и турецкий политик Унвер Сель, сообщает РИА Новости.
Он призвал уважать решение крымского народа о вхождении полуострова в состав Российской Федерации.

«Рекомендую им полностью навсегда забыть о Крыме и отказаться от крымского вопроса без каких-либо ожиданий», – подчеркнул политик.

Он считает, что призывы Запада вернуть Крым нереальны.

«И западные государства, и Украина должны позаботиться о том, чтобы не потерять то, что у них есть», – отметил Сель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь теперь являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Глава государства назвал 16 марта 2014 года судьбоносным переломным моментом для жителей Севастополя и народа Крыма. Российский лидер добавил, что эти регионы внесли значительный вклад в укрепление единства и безопасности России.

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#турция
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#россия
#украина
#киев
#владимир путин
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«Серьезная угроза демократии»: Трамп о фигуре Байдена
Трамп: Байден представляет собой «серьезную угрозу демократии»
17 марта 2024, 02:20

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американской демократии угрожает некомпетентность президента США Джо Байдена, пишет ТАСС.
Трамп назвал Байдена «серьезной угрозой для демократии». По словам Трампа, главная причина этого – некомпетентность нынешнего американского лидера.

«Кроме того, он использует министерство юстиции и ФБР в борьбе против своего политического оппонента, то есть меня», – подчеркнул он.

Ранее Трамп уже называл нынешнего главу государства худшим лидером в истории «Разъединенных Штатов Америки». Он подчеркнул, что его собственные выступления привлекли тысячи сторонников, в то время как речи лидера Белого дома не посещает практически никто.

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#джозеф байден
#выборы
#сша
#дональд трамп
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Глава ГУР Украины пообещал продолжить нападения на приграничные регионы России
Глава ГУР Украины Буданов: атаки на приграничные регионы России не прекратятся
17 марта 2024, 01:53

Фото: iStock/IherPhoto

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* впервые прокомментировал нападения на приграничные районы России и пообещал, что в ближайшее время они продолжатся, передает «Страна.ua».
Глава ГУР заявил, что к нападению причастны россияне, воюющие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), и что это «внутригосударственный вопрос» России.

«Насколько нам известно, они не собираются в ближайшее время заканчивать. Они будут делать то, на что им хватит сил. А как мы видим, сил у них достаточно, чтобы как минимум достичь ограниченного успеха», – подчеркнул Буданов.

Ранее Буданов угрожал атаковать Крымский мост сразу после переговоров офицеров ФРГ.

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* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
#всу
#вс рф
#украина
#белгородская область
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Нигер расторг военное соглашение с США
Reuters: Нигер расторг военное соглашение, позволявшее США находиться в стране
17 марта 2024, 01:38

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Вооруженные силы Нигера расторгли военное соглашение с Соединенными Штатами, позволявшее американским вооруженным силам находиться на территории страны, сообщает Reuters.
Глава временного правительства Нигер Амаду Абдраман подтвердил, что Нигер отменил военное соглашение с Соединенными Штатами.

По данным Reuters, военный режим Нигера отменил «военное соглашение с Соединенными Штатами, которое которое разрешает американским военным и гражданскому персоналу министерства обороны находиться на территории страны, решение вступает в силу немедленно».

Напомним, что ранее, в конце 2023 года, Нигер отменил соглашение о военном сотрудничестве с ЕС.

До этого Нигер вместе с Мали и Буркина-Фасо заключили хартию о создании альянса государств Сахеля.

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#нигер
#африка
#мали
#россия
#сша
#соглашение
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США высказались по поводу новых регионов России
Корреспондент Fox News Холл: Россия никогда не согласится отдать новые регионы
17 марта 2024, 00:54

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

Корреспондент Fox News Бенджамин Холл, работавший на Украине и получивший ранение, заявил, что Москва никогда не отдаст Украине регионы, вошедшие в состав России.
Холла спросили, уступит ли Москва Киеву регионы, вошедшие в состав России в результате референдума.

«Не думаю, что это когда-либо случится. Думаю, что в какой-то момент, вероятно, будет заключена сделка о прекращении огня», – высказался журналист.

По его мнению, Конгресс США может принять новый пакет помощи Украине, но он будет последним. Холл заявил, что Россия готова к конфликту в течение многих лет. Журналист считает, что Киев должен быть готов к переговорам с Москвой.

Ранее в США призвали Киев провести мирные переговоры с Москвой.

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#сша
#украина
#россия
#сво
#регионы
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«Мы об этом попросим»: Макрон о предложении России прекратить огонь во время Олимпиады
Макрон предложит прекратить огонь на Украине во время парижской Олимпиады
17 марта 2024, 00:41

Фото: iStock/brunocoelhopt

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил интервью телеканал TCH, что страна предложит прекратить огонь на Украине на время Олимпийских игр в Париже, передает Lenta.ru.
«Мы об этом попросим», — ответил Макрон на вопрос, предложит ли Франция России прекращения российского огня на время Олимпиады.

Напомним, что Олимпиада в Париже запланирована на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Макрон также выразил готовность вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным относительно деэскалации конфликта на Украине.

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#россия
#украина
#сво
#франция
#олимпиада
#париж
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США призвали Киев провести мирные переговоры с Москвой
RS: Запад должен побудить Киев к переговорам, пока Украину не постиг крах
16 марта 2024, 23:33

Фото: iStock/3dmitry

Западные партнеры должны призывать Киев к мирным переговорам с Москвой, пока Украина не развалилась, заявил журналист Коннор Эколс в статье американскому журналу Responsible Statecraft (RS).
По его словам, западные лидеры должны подумать, готовы ли они к тому, что ситуация на поле боя может неожиданно измениться и привести к краху украинской армии и Украины как государства.

«Если нет, то тогда, вероятно, пришло время начать настаивать на переговорах, пока сложившаяся плохая ситуация не стала еще хуже», – призвал он.

Журналист указал на ряд проблем в Киеве, которые делают победу Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможной. Он отметил, что у Украины нет оружия, ее армия терпит поражение на поле боя, а Соединенные Штаты задерживают помощь. Он также обратил внимание на политические разногласия внутри Украины.

Ранее сообщалось, что страны НАТО направляют Киеву старое вооружение, не приносящее ВСУ пользу.

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#армия
#вооружение
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#россия
#переговоры
#москва
#киев
#украина
#сша
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«Я подниму трубку, если Путин позвонит мне»: Макрон о готовности к переговорам
Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным об урегулировании на Украине
16 марта 2024, 22:58

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью украинской журналистке Наталье Мосийчук заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным по вопросу деэскалации конфликта на Украине, передает Lenta.ru.
«Я подниму трубку, если Путин позвонит мне. Это моя ответственность, и я выслушаю, что он предложит. Роль Франции – это быть "нервом войны"», – подчеркнул политик.

С одной стороны, Киеву должно быть передано все требуемое для укрепления обороноспособности республики, с другой – необходимо способствовать деэскалации и достижению прочного, устойчивого и справедливого мира, сказал Макрон.

Французский лидер заявил, что переговоры о прекращении конфликта могут вестись только между Путиным и Владимиром Зеленским, но он готов выступить посредником.

Ранее Макрон выразил уверенность, что достижению мира способствует признание Крыма частью Украины.

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#крым
#лидер
#макрон
#переговоры
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