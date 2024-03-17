«Джо, ты уволен»: Трамп предрек свою победу на предстоящих выборах США

Фото: сайт Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он снова станет хозяином Белого дома, и уверен в победе на президентских выборах, намеченных на осень этого года. Выступая на митинге перед сторонниками в Огайо, Трамп также назвал президента США Джо Байдена «серьезной угрозой для демократии», передает РИА Новости.
«Мы скажем Байдену: "Джо, ты уволен. Убирайся отсюда! Ты ужасно отработал"», – сказал Трамп.
Он не упустил возможности покритиковать Байдена и назвал его действия угрозой для американской демократии. Трамп обвинил Байдена в том, что тот до сих пор не решил такие проблемы, как миграционный кризис и рост инфляции в США.
«Наиболее простой способ повернуть вспять все катастрофы Байдена – это вернуть меня в Белый дом. И мы с этим справимся», – заключил кандидат в президенты.
Ранее Трамп охарактеризовал Байдена как «серьезную угрозу демократии».
Читайте также:
«Серьезная угроза демократии»: Трамп о фигуре Байдена
Трамп назвал Байдена худшим президентом за всю историю «Разъединенных Штатов Америки»
Трамп считает, что Путин может пользоваться слабостью Байдена
Александр Климов