Трамп объявил о создании «военной коалиции» против наркокартелей

07 марта 2026, 18:20

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп заявил о планах создать международную «военную коалицию» для борьбы с наркокартелями. Об этом он сообщил на саммите «Щит Америк», который проходит в Флорида.