Трамп объявил о создании «военной коалиции» против наркокартелей
Президент США Дональд Трамп заявил о планах создать международную «военную коалицию» для борьбы с наркокартелями. Об этом он сообщил на саммите «Щит Америк», который проходит в Флорида.
В мероприятии участвуют лидеры ряда стран Латинской Америки, а также премьер-министр Испании Педро Санчес. По словам Трампа, власти США уже усилили борьбу с наркотрафиком по морским маршрутам. Он заявил, что объём перевозок наркотиков по воде сократился на 96%.
Также президент прокомментировал ситуацию вокруг Ирана. По его утверждению, за три дня США уничтожили 42 иранских военных корабля, после чего, по его словам, у них пропала связь и телекоммуникации. Трамп добавил, что США продолжат усиливать давление на наркокартели и намерены объединить для этого союзников.
Читайте также: