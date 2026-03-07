Достижения.рф

Трамп объявил о создании «военной коалиции» против наркокартелей

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп заявил о планах создать международную «военную коалицию» для борьбы с наркокартелями. Об этом он сообщил на саммите «Щит Америк», который проходит в Флорида.



В мероприятии участвуют лидеры ряда стран Латинской Америки, а также премьер-министр Испании Педро Санчес. По словам Трампа, власти США уже усилили борьбу с наркотрафиком по морским маршрутам. Он заявил, что объём перевозок наркотиков по воде сократился на 96%.

Также президент прокомментировал ситуацию вокруг Ирана. По его утверждению, за три дня США уничтожили 42 иранских военных корабля, после чего, по его словам, у них пропала связь и телекоммуникации. Трамп добавил, что США продолжат усиливать давление на наркокартели и намерены объединить для этого союзников.

Иван Мусатов

