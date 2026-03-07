В Британии опасаются дефицита шоколада из-за конфликта на Ближнем Востоке
В Великобритания опасаются перебоев с поставками шоколада и сладостей на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и ограничения судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает газета Daily Star.
По информации издания, после перекрытия пролива Ираном возникли сложности с поставками ингредиентов и упаковки для кондитерской продукции. Проблемы связаны не только с самим шоколадом, но и со всей производственной цепочкой.
Через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. Ограничение движения судов приводит к росту цен на энергию, логистику и производство. На этом фоне поставщики сталкиваются с трудностями при закупке сахара, какао, глюкозных сиропов и упаковочных материалов.
Президент консалтинговой компании LMA Consulting Лиза Андерсон отметила, что производители могут попытаться перестроить цепочки поставок — искать новых поставщиков, переносить производство или усиливать внутреннее производство, чтобы снизить риски. При этом производители сладостей уже ранее сокращали количество шоколада в продукции и повышали цены после прошлогоднего роста стоимости какао и масла, а также из-за неурожаев в странах Африки.
