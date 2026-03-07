В Британии опасаются дефицита шоколада из-за конфликта на Ближнем Востоке

07 марта 2026, 18:06

Фото: iStock/id-art

В Великобритания опасаются перебоев с поставками шоколада и сладостей на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и ограничения судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает газета Daily Star.