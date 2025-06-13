В атакованном Иране застряли артисты Большого симфонического оркестра
В Иране в настоящее время находятся артисты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, а также дагестанский ансамбль «Лезгинка». Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что Большой симфонический оркестр дал два концерта 10 и 12 июня в Тегеране и Исфахане. Выступления были приурочены ко Дню российской культуры. В стране по-прежнему находится 51 артист, включая дирижёра Арсения Ткаченко.
В настоящее время прорабатывается возможность их эвакуации.
Как уточнили в Минкультуры России, угроз жизни и здоровью артистов нет.
Напомним, что минувшей ночью Израиль приступили к реализации широкомасштабной операции под названием «Восходящей лев», в рамках которой наносятся удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Целью операции является предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по данным израильской разведки, Иран приближается к «точке невозврата» в вопросе создания ядерного оружия.
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