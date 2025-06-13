В атакованном Иране застряли артисты Большого симфонического оркестра

13 июня 2025, 15:45

ТАСС: 51 артист Большого симфонического оркестра находится в Иране

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

В Иране в настоящее время находятся артисты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, а также дагестанский ансамбль «Лезгинка». Об этом пишет ТАСС.