Новый президент США допустил ужесточение санкций против России

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Президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшее ужесточение санкций против России возможно, если Москва не проявит готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление он сделал во вторник во время общения с журналистами в Белом доме.
Глава американской администрации подчеркнул, что новые меры могут быть введены, если руководство России не пойдет на диалог. Также он выразил мнение, что конфликт на Украине можно было бы избежать, если бы он сохранил президентский пост после выборов 2020 года.
Ранее стало известно, что в Пентагоне произошли масштабные кадровые перестановки: были уволены или отстранены все чиновники, занимавшиеся вопросами, связанными с Украиной.
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«Звучит вероятно», — коротко ответил Трамп на вопрос о возможных санкциях против РФ при отсутствии у России желания участвовать в переговорах.
Ранее стало известно, что в Пентагоне произошли масштабные кадровые перестановки: были уволены или отстранены все чиновники, занимавшиеся вопросами, связанными с Украиной.
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Мария Моисеева