Трамп опоздал на заседание с лидерами G7 и назвал себя боссом

17 июня 2026, 14:50

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп одним из последних прибыл на заседание лидеров стран «Большой семерки» (G7) и с юмором прокомментировал свое опоздание. Об этом сообщает агентство Bloomberg.





Американский лидер вошел в зал, когда почти все его коллеги собрались. Обратив на это внимание, он решил пошутить.

«Трамп сказал: «Я здесь главный», зайдя в комнату», — говорится в материале.