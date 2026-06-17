Трамп опоздал на заседание с лидерами G7 и назвал себя боссом
Президент США Дональд Трамп одним из последних прибыл на заседание лидеров стран «Большой семерки» (G7) и с юмором прокомментировал свое опоздание. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Американский лидер вошел в зал, когда почти все его коллеги собрались. Обратив на это внимание, он решил пошутить.
«Трамп сказал: «Я здесь главный», зайдя в комнату», — говорится в материале.Министр финансов США Скотт Бессент в этот момент держал для главы Белого дома кресло, и последний предложил ему остаться на встрече, если тот захочет. Пока остальные ожидали Трампа, он успел опубликовать в соцсетях план по затягиванию утверждения его директора американской разведки в Сенате.