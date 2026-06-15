«Не просто поздравление»: политолог оценил телефонный разговор Путина и Трампа

15 июня 2026, 20:58

Политолог Журавлев: сам факт звонка Путина Трампу является очень важным

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был не просто поздравлением с днем рождения. Так считает политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, государственный советник РФ третьего класса Дмитрий Журавлев.





14 июня Путин позвонил Трампу и поздравил его с 80-летием, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, беседа носила дружеский характер. Лидеры также обсудили актуальные международные вопросы и развитие двусторонних отношений. Разговор продолжался ровно 55 минут.





«Конечно, это было не просто поздравление. Очевидно, что обсуждали вопросы и проблемы, которые стоят сегодня. Я думаю, что в первую очередь — именно вопросы мира на Украине. Потому что они важны и для Трампа, и для нас. Для Трампа это значимый вопрос, для нас — первостепенный», — отметил Журавлев в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».