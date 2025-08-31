Трамп опубликовал загадочный пост в своей соцсети
Трамп опубликовал ссылку на пост со своим фото на фоне Земли и странной надписью
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сделал репост со своей фотографией и загадочной надписью.
На изображении, вероятно, созданном нейросетью, Трамп показан с поднятыми вверх руками, за его спиной виднеется Земля, контуры которой выделены ярким светом.
К тому же, на картинке присутствует надпись: «Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет».
Американский лидер не предоставил объяснений по поводу публикации этой ссылки. Сообщение было размещено в первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
