Трамп опубликовал загадочный пост в своей соцсети

Трамп опубликовал ссылку на пост со своим фото на фоне Земли и странной надписью
Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сделал репост со своей фотографией и загадочной надписью.



На изображении, вероятно, созданном нейросетью, Трамп показан с поднятыми вверх руками, за его спиной виднеется Земля, контуры которой выделены ярким светом.

К тому же, на картинке присутствует надпись: «Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет».

Американский лидер не предоставил объяснений по поводу публикации этой ссылки. Сообщение было размещено в первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

