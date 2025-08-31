Трампа возмутили оставившие царапину на кладке Белого дома рабочие
Трамп: Рабочие при ремонте оставили 23-метровую царапину на кладке Белого дома
Рабочие, которые проводили работы в Белом доме, оставили царапину длиной около 23 метров на каменной кладке из известняка в Розовом саду. Об этом написал американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Президент США выразил гордость за качественную каменную кладку Розового сада с использованием известняка. Однако он с огорчением отметил, что несколько дней назад была обнаружена глубокая трещина.
Россиянам раскрыли, как с 1 сентября поменяются правила проверки профпригодности
По словам Трампа, повреждение было нанесено субподрядчиком, который использовал сломанную и наклоненную стальную тележку для перемещения тяжелых элементов ландшафтного дизайна.
«(Стальная тележка) терлась о мягкий, красивый камень», — написал Трамп.С помощью записей с камер наблюдения удалось установить детали инцидента. Камень будет заменен, а виновнику выставят счет.
Ранее Дональд Трамп допустил возможность ареста лиц, которые в ответе за фальшивую информацию о якобы вмешательстве РФ в выборы 2016 года. Бывшие главы ЦРУ и ФБР, которые создали и распространили теорию о «российском следе», должны ответить за свои действия.