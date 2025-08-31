Трампа возмутили оставившие царапину на кладке Белого дома рабочие

31 августа 2025, 03:46

Трамп: Рабочие при ремонте оставили 23-метровую царапину на кладке Белого дома

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Рабочие, которые проводили работы в Белом доме, оставили царапину длиной около 23 метров на каменной кладке из известняка в Розовом саду. Об этом написал американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.





Президент США выразил гордость за качественную каменную кладку Розового сада с использованием известняка. Однако он с огорчением отметил, что несколько дней назад была обнаружена глубокая трещина.





«(Стальная тележка) терлась о мягкий, красивый камень», — написал Трамп.