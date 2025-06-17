Туристка заплатила 170 тысяч рублей за обратный перелет из Коломбо в Москву

17 июня 2025, 07:16

Фото: iStock/dongfang zhao

Российская туристка Илона Теребилова рассказала о своей сложной ситуации, возникшей в результате закрытия воздушного пространства между Ираном и Израилем. Об этом пише РИА Новости.





Из-за этого она и ее муж были вынуждены заплатить 170 тысяч рублей за обратный перелет из столицы Шри-Ланки, Коломбо, в Москву.



Изначально пара планировала вернуться в Москву с пересадкой в Шардже (ОАЭ), однако авиакомпания Air Arabia объявила об отмене всех регулярных рейсов в Россию до 20 июня.





«Нам сначала отменили рейс из Шарджи, потом отменили регистрацию на рейс из Коломбо. Авиакомпания не отвечала ни на звонки, ни на письма, ни на запросы из Москвы», — рассказала Илона.

«Вернулись за свой счет с двумя пересадками в Абу-Даби и Ереване. Билеты дорожали каждые 10 минут. Дорога обратно обошлась в 170 тысяч рублей. Летели примерно 37 часов», — добавила она.