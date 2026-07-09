«Может забыть»: участник СВО оценил слова Трампа о передаче Украине прав на Patriot

09 июля 2026, 22:20

Участник СВО Сыртланов: Трамп может забыть свои слова о передаче Patriot Киеву

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп может забыть о том, что говорил с Владимиром Зеленским о возможной передаче Украине лицензии на производство ЗРК Patriot. Так считает член Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», участник СВО Тимур Сыртланов.





Напомним, 8 июля президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Анкаре. В беседе американский лидер допустил передачу Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot. Однако никаких сроков он не назвал.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Сыртланов напомнил, что Трамп может утром «заявить одно», однако уже вечером «сделать совсем другое».





«Не удивлюсь, что после громкого заявления в Анкаре он вернется домой, придет в себя и расскажет о своей любви к России, либо вообще забудет о том, что произносил на саммите НАТО», — не исключил эксперт.