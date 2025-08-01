Трамп отдал приказ о перемещении подлодок США якобы после слов Медведева

01 августа 2025, 20:30

Президент США Дональд Трамп направил подлодки в «соответствующие районы»

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсетях, что приказал переместить две американские подлодки «в надлежащие районы» якобы после слов зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева.





В понедельник бывший президент РФ заявлял, что игрой ультиматумов республиканец ведет к войне. В ответ хозяин Белого дома порекомендовал Медведеву быть аккуратней в своих заявлениях.





«В связи с чрезвычайно провокационными заявлениями бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности РФ, я приказал направить две атомные подводные лодки в надлежащие районы просто на случай того, если за этими <...> подстрекательскими заявлениями стоит нечто большее», — сказано в сообщении Трампа.

