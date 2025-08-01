Трамп отдал приказ о перемещении подлодок США якобы после слов Медведева
Президент США Дональд Трамп направил подлодки в «соответствующие районы»
Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсетях, что приказал переместить две американские подлодки «в надлежащие районы» якобы после слов зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева.
В понедельник бывший президент РФ заявлял, что игрой ультиматумов республиканец ведет к войне. В ответ хозяин Белого дома порекомендовал Медведеву быть аккуратней в своих заявлениях.
«В связи с чрезвычайно провокационными заявлениями бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности РФ, я приказал направить две атомные подводные лодки в надлежащие районы просто на случай того, если за этими <...> подстрекательскими заявлениями стоит нечто большее», — сказано в сообщении Трампа.Перед этим американский лидер заявлял, что введет в отношении России пошлины в 100%, если конфликт на Украине не будет урегулирован за 50 дней. Позже он сократил срок до десяти дней.