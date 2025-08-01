Россия готова ждать, если Украина ещё не готова к переговорам – Путин

01 августа 2025, 15:51

Путин: Россия может подождать, если Украина пока не готова к переговорам

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с процессом урегулирования конфликта на Украине. По его словам, если Киев на данный момент не желает вести переговоры с Москвой, Россия готова подождать.