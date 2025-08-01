Россия готова ждать, если Украина ещё не готова к переговорам – Путин
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с процессом урегулирования конфликта на Украине. По его словам, если Киев на данный момент не желает вести переговоры с Москвой, Россия готова подождать.
Глава государства встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко на неформальной встрече на Валааме, где политики обсудили сотрудничество и международную повестку, в том числе украинский конфликт.
Путин положительно оценил прошедшие в Стамбуле переговоры, подчеркнув, что они были конструктивныии и задали определённый курс для дальнейших действий. По его словам, условия урегулирования, сформулированные в июне 2024 года, остаются в силе и служат основой для дальнейших дипломатических усилий, пишет РИА Новости.
Президент отметил важность продолжения диалога и выразил надежду, что Киев в итоге придёт к пониманию необходимости вести переговоры ради достижения мира и стабильности.
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