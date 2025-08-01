Лавров заявил, что обсуждение Россией и США украинской тематики даёт результаты

01 августа 2025, 19:27

Фото: iStock/sb2010

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по украинской тематике, который ведётся с начала года, приносит положительные результаты. Об этом он сообщил в интервью, которое представлено на сайте внешнеполитического ведомства.