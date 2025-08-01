Лавров заявил, что обсуждение Россией и США украинской тематики даёт результаты
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по украинской тематике, который ведётся с начала года, приносит положительные результаты. Об этом он сообщил в интервью, которое представлено на сайте внешнеполитического ведомства.
По словам Лаврова, обсуждение с американской стороной носит предметный характер и «весьма полезно» в текущих условиях. Министр отметил, что администрация президента США Дональда Трампа проявляет реализм в оценке украинского кризиса и стремится учитывать его первопричины.
Особую роль в возобновлении переговорного процесса между Киевом и Москвой сыграл, по словам Лаврова, сам Трамп. Он подчеркнул, что именно благодаря его настойчивости украинская сторона согласилась вновь сесть за стол переговоров, которые теперь проходят в Стамбуле.
Кроме того, Лавров отметил, что Россия сохраняет инициативу на линии боевого соприкосновения, укрепляя свои позиции на ключевых направлениях.
Переговоры в Стамбуле, по оценкам дипломатов, пока остаются закрытыми для прессы, однако стороны подтверждают их регулярность и прогресс по ряду гуманитарных и военных вопросов.
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