Трамп: отказ от добычи газа в Северном море — огромная ошибка Лондона

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что отказ от добычи нефти и газа в Северном море — огромная ошибка Лондона, сообщила газета Financial Times.
Избранный президент Соединённых Штатов Америки считает, что Великобритания «совершает очень большую ошибку», предпринимая попытки использовать ветряные мельницы для добычи энергии, в то время как ей стоило бы «открыть Северное море».
Дональд Трамп сослался на ноябрьскую новость о том, что корпорация APA, которая владеет американским производителем нефти Apache, объявила, что прекратит свою деятельность в Северном море к 2029 году. Компания передала, что подобное решение связано с нерентабельностью добычи из-за огромных налогов и экологических норм.
В июне 2023 года Apache сама приостановила бурение в Северном море. Это было ещё до того, как правительство Стармера вступило в должность.
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Дональд Трамп сослался на ноябрьскую новость о том, что корпорация APA, которая владеет американским производителем нефти Apache, объявила, что прекратит свою деятельность в Северном море к 2029 году. Компания передала, что подобное решение связано с нерентабельностью добычи из-за огромных налогов и экологических норм.
В июне 2023 года Apache сама приостановила бурение в Северном море. Это было ещё до того, как правительство Стармера вступило в должность.
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Ольга Енгалычева