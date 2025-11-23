Эрдоган призвал Макрона активнее задействовать дипломатию для урегулирования СВО

23 ноября 2025, 17:40

Эрдоган напомнил Макрону о необходимости мирных переговоров по СВО

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 в ЮАР заявил, что прекращение конфликта на Украине возможно только при полном использовании дипломатического потенциала. Об этом сообщает РИА Новости.