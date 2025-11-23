Эрдоган призвал Макрона активнее задействовать дипломатию для урегулирования СВО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 в ЮАР заявил, что прекращение конфликта на Украине возможно только при полном использовании дипломатического потенциала. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам турецкого лидера, сейчас крайне важно не упускать возможности для мирного диалога и искать пути к переговорам между Москвой и Киевом.
В канцелярии Эрдогана отметили, что глава государства также подчеркнул значимость сохранения перемирия в Газе и бесперебойной доставки гуманитарной помощи мирному населению. Он вновь заявил, что формула устойчивого мира на Ближнем Востоке основывается на двухгосударственном решении, и подчеркнул — Анкара продолжит работать в этом направлении.
Возвращаясь к украинскому вопросу, Эрдоган напомнил Макрону о том, что Турция готова и дальше выступать посредником и прилагать усилия для организации прямых мирных переговоров между сторонами конфликта. По его словам, только дипломатический путь способен обеспечить долгосрочную стабильность и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.
