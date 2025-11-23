Трамп упрекнул власти Украины в неблагодарности

23 ноября 2025, 19:03

Трамп: украинское руководство не выразило никакой благодарности за усилия США

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп сделал заявление об Украине через свою социальную сеть Truth Social.





Трамп сообщил, что украинские власти не поблагодарили Соединённые Штаты за усилия, которые Вашингтон прилагает для разрешения конфликта с Россией. В своей публикации политик отметил два ключевых момента.

«Европа продолжает закупать нефть у России, США же продолжают продавать НАТО оружие на огромные суммы для дальнейшего распространения на Украине», — заявил американский лидер.