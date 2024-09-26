Фото: сайт Кремля
Украина была бы цела, если бы власти страны согласились на любую мирную сделку. Об этом заявил кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп.
Любая сделка, заключённая ещё до вооружённого конфликта, пусть даже самая неудачная и невыгодная, не привела бы к такой плачевной ситуации, в которой находится Украина сейчас, передаёт слова политика информационное агентство Associated Press (AP).
По мнению Трампа, украинцы поступились бы немногим, зато и множество людей были бы живы, и здания бы уцелели и простояли ещё много лет, а сейчас от многих городов, да и от всей страны, по сути, остались одни развалины. Экс-президент подчеркнул, что сейчас с Украиной нельзя вести переговоры, так как этой страны «больше не существует».
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«Если бы Киев тогда согласился на плохую сделку, то сейчас дела бы обстояли гораздо лучше», — заявил бывший, а, возможно, и будущий президент Соединённых Штатов.
По мнению Трампа, украинцы поступились бы немногим, зато и множество людей были бы живы, и здания бы уцелели и простояли ещё много лет, а сейчас от многих городов, да и от всей страны, по сути, остались одни развалины. Экс-президент подчеркнул, что сейчас с Украиной нельзя вести переговоры, так как этой страны «больше не существует».
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Александр Бойцов