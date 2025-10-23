Евросоюз запретил экспорт в Россию соли, цемента, земли и камня

23 октября 2025, 16:59

Фото: iStock/sinonimas

Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций запретил экспорт в Россию ряда базовых минеральных материалов, включая соль, цемент, серу, землю и камень. Об этом говорится в обновлённом приложении к регламенту, опубликованном на сайте Совета ЕС.