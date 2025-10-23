Евросоюз запретил экспорт в Россию соли, цемента, земли и камня
Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций запретил экспорт в Россию ряда базовых минеральных материалов, включая соль, цемент, серу, землю и камень. Об этом говорится в обновлённом приложении к регламенту, опубликованном на сайте Совета ЕС.
Согласно документу, в перечень ограниченных к поставке товаров добавлены позиции 25 и 26 Таможенной номенклатуры — «соль; сера; земля и камень; штукатурные материалы, известь и цемент» и «руды, шлак и зола». О принятии 19-го пакета ранее сообщила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас.
Ранее стало известно, что Евросоюз запретил поставлять в Россию унитазы, биде, раковины и другие изделия.
