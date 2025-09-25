«Пытается стереть из истории»: политолог ответил, зачем Трамп высмеивает Байдена

25 сентября 2025, 12:32

Политолог Дубравский: Трамп стремится стереть Байдена из истории США

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп стремится стереть своего предшественника Джо Байдена из национальной истории страны. Об этом заявил политолог-американист Павел Дубравский.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, критика главы Белого дома направлена на то, чтобы представить бывшего лидера фигурой, не заслуживающей места в памяти американского народа.



Политолог пояснил, что Трамп критиковал Байдена не только как политического оппонента на прошлых выборах, но и как главу государства в целом. Он также отметил, что в последние годы за действия и заявления экс-президента отвечала его команда, а не он сам.



По мнению Дубравского, создавая образ некомпетентного лидера в лице Байдена, Трамп также пытается оправдать свой проигрыш на выборах в 2020-м.

«Трамп хочет показать, что экс-глава Белого дома (Байден — прим. ред.) был ошибкой, а то, что он проиграл выборы 2020 года — это какое-то совпадение, невезение, но это не то, как история должна была развиваться. И, собственно, его президентство 2024 года подтверждает данный факт», — заключил эксперт.