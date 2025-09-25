Трамп обратился к Путину с одной просьбой

25 сентября 2025, 19:29

Reuters: Трамп заявил, что Путин «должен остановиться»

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: whitehouse.gov)

Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что президент России Владимир Путин «должен остановиться». Так он прокомментировал ситуацию вокруг конфликта на Украине, сообщает Reuters.





В то же время глава Белого дома частично отказался от своих резких высказываний в адрес РФ. В частности, он отметил, что больше не станет использовать выражение «бумажный тигр». Также республиканец выразил надежду, что Турция окажет помощь в мирном урегулировании украинского конфликта.

«Думаю, [для России] настало время остановиться [в конфликте на Украине]», — передает его слова агентство.