На Западе раскрыли, при каком условии Трамп быстро отменит санкции против России

29 августа 2025, 12:34

Reuters: Трамп быстро отменит санкции против РФ, если завершится СВО

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп может быстро отменить некоторые санкции против России при урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.





По мнению авторов статьи, отмена ограничений станет «поощрением для Москвы» в случае успеха на мирных переговорах. Среди возможных вариантов — разблокировка замороженных активов, возобновление кредитования российских банков американскими средствами и возвращение нефтесервисных компаний США на российские месторождения.

«Трамп может быстро отменить некоторые санкции в отношении России в качестве поощрения Москвы, если мирные переговоры с Украиной пройдут успешно», — говорится в публикации.