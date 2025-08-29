Достижения.рф

На Западе раскрыли, при каком условии Трамп быстро отменит санкции против России

Reuters: Трамп быстро отменит санкции против РФ, если завершится СВО
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп может быстро отменить некоторые санкции против России при урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.



По мнению авторов статьи, отмена ограничений станет «поощрением для Москвы» в случае успеха на мирных переговорах. Среди возможных вариантов — разблокировка замороженных активов, возобновление кредитования российских банков американскими средствами и возвращение нефтесервисных компаний США на российские месторождения.

«Трамп может быстро отменить некоторые санкции в отношении России в качестве поощрения Москвы, если мирные переговоры с Украиной пройдут успешно», — говорится в публикации.
Агентство отмечает, что «самым большим шагом», который сделает Трамп, может стать ослабление санкций Минфина США, которые ограничивают деятельность американских нефтесервисных компаний в РФ.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0