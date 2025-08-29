На Западе раскрыли, при каком условии Трамп быстро отменит санкции против России
Президент США Дональд Трамп может быстро отменить некоторые санкции против России при урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.
По мнению авторов статьи, отмена ограничений станет «поощрением для Москвы» в случае успеха на мирных переговорах. Среди возможных вариантов — разблокировка замороженных активов, возобновление кредитования российских банков американскими средствами и возвращение нефтесервисных компаний США на российские месторождения.
«Трамп может быстро отменить некоторые санкции в отношении России в качестве поощрения Москвы, если мирные переговоры с Украиной пройдут успешно», — говорится в публикации.Агентство отмечает, что «самым большим шагом», который сделает Трамп, может стать ослабление санкций Минфина США, которые ограничивают деятельность американских нефтесервисных компаний в РФ.