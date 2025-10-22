WSJ: США сняли ограничения для Украины на ракетные удары вглубь России
США отменили ограничение для Украины на использование определенных типов западных ракет для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
По информации издания, эта мера была принята после передачи полномочий по согласованию таких операций от американского министра обороны Пита Хегсета, командующему Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, генерал-лейтенанту Алексусу Гринкевичу.
Предполагается, что Украина сможет активнее применять британские крылатые ракеты Storm Shadow, которые способны поражать цели на значительном расстоянии. Использование этих ракет регулируется разведданными, предоставляемыми США, что позволяет Вашингтону контролировать их применение.
Белый дом пока воздержался от комментариев относительно публикации WSJ, не подтвердив и не опровергнув данную информацию.
