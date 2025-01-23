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Трамп отозвал охрану для бывших чиновников, несмотря на угрозы Ирана

NYT: Трамп отозвал охрану для Помпео и Хука, несмотря на угрозы Ирана
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп отозвал охрану для своего бывшего госсекретаря Майка Помпео и экс-советника Брайана Хука, несмотря на предупреждения о продолжающихся угрозах со стороны Ирана. Об этом информирует New York Times.


Уточняется, что упомянутые чиновники сыграли ключевые роли в агрессивной политике против Ирана в первый президентский срок Трампа, включая авиаудар в 2020 году, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Согласно информации издания, Трамп также распорядился отменить охрану Джона Болтона — своего экс-советника по нацбезопасности, который «также находится в опасности». Сам Болтон подтвердил, что его лично уведомили о высоком уровне угрозы в отношении политиков.

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#чиновники
#трамп
#иран
Журналист Боуз указал Трампу на ошибку в словах о войне
Журналист Боуз: помощь Америки во время ВОВ нельзя сравнивать со вкладом СССР
23 января 2025, 19:47

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Помощь, оказанная Америкой СССР во время Великой Отечественной Войны, не сравнима с той жертвой, которую принес советский народ. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.
«Президент Дональд Трамп заявил: Россия помогла США победить нацистов. Все совершенно наоборот», — пояснил журналист.

По его мнению, американская программа ленд-лиза была значимой, но при этом малой долей по сравнению с гораздо большим вкладом СССР. Тот факт, что вся оказанная помощь была возвращена, свидетельствует о решимости и настоящей чести советских граждан, заключил Боуз.

Напомним, российские власти неоднократно заявляли о необходимости противостоять попыткам переписать историю войны. Глава Российской Федерации Владимир Путин указывал, что сохранение правды о Великой Отечественной войне является одной из ключевых задач России.

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#великая отечественная война
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Президент Путин распорядился провести ревизию танкерного флота
23 января 2025, 18:39

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ревизию танкерного флота распорядился провести президент России Владимир Путин в рамках совещания с кабмином. Уточняется, что ревизия должна быть комплексной.
«Проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического и технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», — сказал глава государства.
Кроме того, президент затронул итоги работы по ликвидации последствий крушения танкеров а Черноморье. По данным вице-премьера Виталия Савельева, на сегодняшний день откачано более 1100 тонн мазута. Осталось примерно 300 тонн. Речь идет о танкере «Волгонефть-239».

Перед этим сообщалось, сколько займет очистка пляжей Анапы от мазута.

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Путин отвлекся на международный звонок на заседании набсовета АСИ и извинился
23 января 2025, 16:51

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин отвлекся на международный звонок, участвуя в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Глава государства сам анонсировал предстоящий разговор, извинившись.
«Хочу меня заранее извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада [главы АСИ] Светланы Витальевны [Чупшевой] вынужден буду на минут пять отойти от экрана», — сказал российский лидер.
Путин попросил участников продолжить работу, несмотря на его временное отсутствие.

Перед этим Путин сделал заявление о скорой индексации российских пенсий. Кабмину поручено проиндексировать страховые и военные выплаты на 9,5%, учитывая фактическую инфляцию по итогам прошлого года.

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Скромный наследник миллиардов: как живет младший сын президента США Бэррон Трамп, участие в выборах отца и обидное прозвище
23 января 2025, 16:42

Бэррон Трамп (Фото: соцсети)

Когда Дональд Трамп впервые занял пост президента США, его сыну Бэррону было всего 10 лет. Теперь же на месте маленького мальчика стоит привлекательный юноша. Как изменился Бэррон ко второму сроку Трампа расскажет «Радио 1».

Сын Трампа в день инаугурации отца шокировал публику


В день инаугурации 78-летнего Дональда Трампа 20 января 2025 года публика вновь увидела его младшего сына, 18-летнего Бэррона, и была просто поражена. Наследник избранного главы США теперь значительно выше своей матери-модели на несколько голов. Бэррона уже называют «Башней Трампа» из-за его впечатляющего роста в 2,06 метра.

С момента первого президентства Дональда Трампа в 2017 году Бэррон сильно подрос. Во время первого срока его отца в Белом доме подросток в значительной степени избегал излишнего политического внимания. Сейчас Бэррон, похоже, готов активнее участвовать в политической жизни своего отца. Дональд Трамп уже отметил, что именно сын помог ему наладить связь с молодыми избирателями и предложил ему участвовать в интервью у популярных блогеров.

Детство Бэррона Трампа



Бэррон провел большую часть своего детства в Нью-Йорке, обучаясь в частных школах на Верхнем Вест-Сайде.

Сначала Мелания пользовалась услугами няни, но вскоре от них отказалась, так как решила сама заниматься воспитанием сына. К тому же вскоре в Словению переехали ее родители, и бабушка с радостью принялась за заботу о внуке. Женщины обучили Бэррона словенскому языку, которым он теперь владеет в совершенстве.

Родители старались защитить сына от лишнего внимания. В детстве он лишь несколько раз появлялся на телевидении: в реалити-шоу «The Apprentice», которое вел его отец, и в одном из эпизодов ток-шоу Опры Уинфри. Интересно, что в 2017 году Бэррон стал первым ребенком, переехавшим в Белый дом за последние 50 лет.

«Худшая первая леди США»: биография Мелании Трамп, брак и отношения с Дональдом Трампом
«Худшая первая леди США»: биография Мелании Трамп, брак и отношения с Дональдом Трампом


Слухи о болезни


Во время предвыборной кампании своего отца в 2016 году он оказался в центре внимания общественности. Из-за его скромного и застенчивого поведения возникли слухи о том, что он может быть аутистом. В 2024 году Мелания Трамп сообщила, что эти события оказали глубокое воздействие на ее сына, который сталкивался с насмешками в школе.

«Я была в ужасе от этой жестокости», — написала она в своих мемуарах.

После инаугурации Трампа в 2017 году Бэррон завершил обучение в школе в Нью-Йорке и переехал в Белый дом, чтобы жить с отцом. В Вашингтоне он посещал епископальную школу Святого Андрея в Мэриленде. После того как Трамп покинул пост президента, семья переехала во Флориду, а Бэррон перевелся в частную школу в Палм-Бич. Весной прошлого года он окончил среднюю школу и сейчас учится на первом курсе Школы бизнеса имени Стерна при Нью-Йоркском университете.

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Назван главный виновник энергетического кризиса в Европе
Финансист Юшков: в энергетическом кризисе Европы виноваты чиновники Евросоюза
23 января 2025, 15:44

Фото: iStock/butenkow

В энергетическом кризисе Европы виноваты сами чиновники Евросоюза, так как начали продвигать возобновляемому энергетику. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, отметив, что пока тысяча кубометров газа в США стоит около 100 долларов, в Европе то же количество стоит около 500 долларов.
«На самом деле в энергетическом кризисе Евросоюза виноваты сами еврочиновники. Именно они запугивали энергетические компании, говорили, что скоро ваши углеводороды, нефть, газ, уголь будут никому не нужны. Мы перейдем очень быстро на возобновляемую энергетику, поэтому, если вы сейчас вложите деньги в разработку новых месторождений, строительство газопроводов, нефтепроводов, вы не вернете потом свои инвестиции», — пояснил аналитик в беседе с RT.
Тем временем ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа по введению торговых пошлин для стран-импортеров. В разговоре с Общественной Службой новостей эксперт раскрыл, что пошлины для Трампа — инструмент давления на другие государства, которые он будет делить на своих друзей и врагов.
«Понятно, что поставщики будут перекладывать издержки [от пошлин] на потребителя. Американцы это почувствуют, импортные товары станут дороже. Но тогда они будут переключаться на те товары, которые производятся либо в Соединенных Штатах, либо в тех странах, в отношении которых торговые барьеры применяться не будут — например, в той же Европе. Заградительный барьер [на импорт] будет вводиться, например, против тех же стран БРИКС, против Мексики или Канады», — объяснил Демчук.
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Милонов заявил, что Трамп проникся его идеями и оставил в США лишь два гендера
23 января 2025, 15:41

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы Виталий Милонов иронично заявил, что президент США Дональд Трамп вдохновился его идеями при разработке указа о существовании лишь двух гендеров — мужского и женского. По его мнению, теперь россиянам и американцам нужно будет найти общий язык в оценке Зеленского и его режима.
«Радостно, что Дональд Фредович, наконец, подписался на мои соцсети и проникся теми идеями, которые я отстаиваю более 15 лет. <…> Американцы должны понять, что справедливому миру мешает Зеленский и его вороватая клика, а хохлизм, как идея — хуже свиного навоза», — поделился парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал другие планы Трампы — завершить украинский конфликт за 100 дней. В разговоре с RT аналитик объяснил, что в США существует традиция, по которой в первые сто дней правления внутренние оппоненты президента никак не мешают ему.
«Эти сто дней — условный срок, когда Америка попытается наладить диалог. Конечно, это будет процесс взаимных уступок... Я исхожу из того, что если в эти 100 дней наконец будут озвучиваться интересы России, то этого достаточно. А если нет — они просто будут потрачены впустую», — пояснил Судаков.
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#сша
#конфликт
#соцсети
#зеленский
#госдума
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Киберэксперт раскрыл, что придет на смену гонке вооружений между Россией и США
Киберэксперт Клименко: вместо гонки вооружений между РФ и США будет гонка ИИ
23 января 2025, 15:38

Фото: iStock/Userba011d64_201

Вместо гонки вооружений между Россией и США стоит ждать гонку искусственных интеллектов. Об этом заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, комментируя инициативу президента США Дональда Трампа создать проект в области ИИ Stargate. По его мнению, РФ нужно вкладываться в разработку электроники, «железа», в отечественные сервера, строить дата-центры и искать возможность сотрудничества с Китаем.
«Я уверен, что Stargate — это будет такая большая компания, где будут участвовать все игроки американского рынка. И я думаю, что нам придется тоже, в первую очередь, заняться тем же, чтобы не разбрасываться по мелким компаниям-разработчикам, а объединить их усилия в одном ключе», — отметил эксперт в беседе с Pravda.Ru.
Тем временем политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал другую инициативу Трампа — завершить украинский конфликт за 100 дней. В беседе с RT он рассказал, что перспективы у этого поручения очень туманны.
«Все-таки я не очень верю в перспективы урегулирования украинского конфликта за 100 дней, но хоть это и звучит так красиво. На текущий момент переговорные позиции России и Соединенных Штатов довольно сильно расходятся друг с другом», — пояснил Дудаков.
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#сша
#эксперт
#конфликт
#указ
#политолог
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В СВР раскрыли, какой будет обстановка в мире в 2025 году
Нарышкин: для мира 2025 год не станет спокойным
23 января 2025, 08:38

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

В 2025 году обстановка в мире спокойной не будет. Так считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, его слова приводит РИА Новости.
«Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки», — считает Нарышкин.

По его словам, сегодня уже идет процесс перехода от однополярного миропорядка к новому, справедливому миропорядку.

Нарышкин пояснил, что подобный процесс сопровождается определенными рисками и в целом является очень непростым.

В ноябре 2024 года Нарышкин заявлял, что западные страны перестали думать о нанесении стратегического поражения России, опасаясь самим потерпеть поражение. Также он добавил, что Запад везде видит исключительно себя, либо объект для подавления, завоевания или грабежа.

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Мизулина возмутилась словам Трампа о помощи России США во Второй мировой войне
Мизулина: слова Трампа о помощи РФ США во Второй мировой — кощунство и издевательство
23 января 2025, 00:54

Фото: iStock/Grandfailure

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила возмущение словами президента США Дональда Трампа о роли России во Второй мировой войне. Она назвала его высказывание кощунственным и оскорбляющим память советского народа.
Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Россия помогла США выиграть войну.

«Сегодня увидела пост Трампа, я надеюсь, что после этого поста все восторги у большинства людей ушли на задний план. Заявлять, что Россия якобы помогала американцам выиграть Вторую мировую войну, на мой взгляд, — это просто кощунство и издевательство над памятью наших дедов и прадедов», — сказала Мизулина.
РИА Новости пишет, что Мизулина подчеркнула: советские солдаты не помогали кому-либо, а сражались за свою Родину, защищая её от агрессии. Утверждения о «помощи США» умаляют вклад Советского Союза в Победу и искажают историю.

Она добавила, что её дед, участник Сталинградской битвы, не имел никакого отношения к интересам Соединённых Штатов и сражался исключительно за свою страну.

Российские власти неоднократно заявляли о необходимости противостоять попыткам переписать историю войны. Президент Владимир Путин указывал, что сохранение правды о Великой Отечественной войне — одна из ключевых задач России.

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#трамп
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