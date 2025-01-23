Трамп отозвал охрану для бывших чиновников, несмотря на угрозы Ирана

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Президент США Дональд Трамп отозвал охрану для своего бывшего госсекретаря Майка Помпео и экс-советника Брайана Хука, несмотря на предупреждения о продолжающихся угрозах со стороны Ирана. Об этом информирует New York Times.
Уточняется, что упомянутые чиновники сыграли ключевые роли в агрессивной политике против Ирана в первый президентский срок Трампа, включая авиаудар в 2020 году, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
Согласно информации издания, Трамп также распорядился отменить охрану Джона Болтона — своего экс-советника по нацбезопасности, который «также находится в опасности». Сам Болтон подтвердил, что его лично уведомили о высоком уровне угрозы в отношении политиков.
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