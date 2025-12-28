Достижения.рф

Трамп оценил настрой Путина на мирное урегулирование конфликта на Украине

Трамп заявил, что Путин серьезно настроен на достижение мира
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина серьезно настроенным на урегулирование конфликта на Украине.



Об этом он сообщил журналистам перед встречей с Владимиром Зеленским.

«Он очень серьезен. Я думаю, я могу так сказать», — ответил Трамп на вопрос о позиции Путина по достижению мира.
Ранее, 28 декабря, Трамп рассказал о «хорошем и очень продуктивном» телефонном разговоре с президентом России. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, беседа прошла по инициативе американской стороны, носила дружеский и деловой характер и длилась около 1 часа 15 минут.

По итогам разговора лидеры договорились вновь созвониться после встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
Софья Метелева

