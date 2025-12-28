Трамп оценил настрой Путина на мирное урегулирование конфликта на Украине
Трамп заявил, что Путин серьезно настроен на достижение мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина серьезно настроенным на урегулирование конфликта на Украине.
Об этом он сообщил журналистам перед встречей с Владимиром Зеленским.
«Он очень серьезен. Я думаю, я могу так сказать», — ответил Трамп на вопрос о позиции Путина по достижению мира.Ранее, 28 декабря, Трамп рассказал о «хорошем и очень продуктивном» телефонном разговоре с президентом России. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, беседа прошла по инициативе американской стороны, носила дружеский и деловой характер и длилась около 1 часа 15 минут.
По итогам разговора лидеры договорились вновь созвониться после встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.