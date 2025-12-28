Трамп оценил настрой Путина на мирное урегулирование конфликта на Украине

28 декабря 2025, 22:31

Трамп заявил, что Путин серьезно настроен на достижение мира

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина серьезно настроенным на урегулирование конфликта на Украине.





Об этом он сообщил журналистам перед встречей с Владимиром Зеленским.





«Он очень серьезен. Я думаю, я могу так сказать», — ответил Трамп на вопрос о позиции Путина по достижению мира.