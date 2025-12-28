Достижения.рф

В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Трампа

Песков: президенты России и США действительно пообщались
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Эту информацию официально подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.



По его словам, подробности беседы будут озвучены позже — с комментариями выступит помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что разговор с Владимиром Путиным был «хорошим и очень продуктивным».

Американский президент отметил, что беседа состоялась накануне его переговоров с Владимиром Зеленским.

Софья Метелева

