В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Трампа
Песков: президенты России и США действительно пообщались
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Эту информацию официально подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, подробности беседы будут озвучены позже — с комментариями выступит помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что разговор с Владимиром Путиным был «хорошим и очень продуктивным».
Американский президент отметил, что беседа состоялась накануне его переговоров с Владимиром Зеленским.
