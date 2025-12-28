«Важнейший диалог продолжается»: спецпредставитель Путина рассказал о переговорах России и США
Дмитриев лаконично отреагировал на разговор Путина и Трампа
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев коротко прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.
Своё мнение он выразил в Telegram-канале, ограничившись одной фразой.
«Важнейший диалог продолжается», — сказал он.Ранее Дональд Трамп сообщил, что беседа с российским лидером была «хорошей и очень продуктивной». Разговор состоялся накануне переговоров президента США с Владимиром Зеленским, которые пройдут во Флориде в 21:00 по московскому времени.
Как ранее заявлял украинский лидер, встреча с Трампом необходима для согласования части мирного плана по урегулированию конфликта. В частности, речь идет о вопросах территорий и контроле над Запорожской атомной электростанцией.