Достижения.рф

«Важнейший диалог продолжается»: спецпредставитель Путина рассказал о переговорах России и США

Дмитриев лаконично отреагировал на разговор Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев коротко прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.



Своё мнение он выразил в Telegram-канале, ограничившись одной фразой.

«Важнейший диалог продолжается», — сказал он.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что беседа с российским лидером была «хорошей и очень продуктивной». Разговор состоялся накануне переговоров президента США с Владимиром Зеленским, которые пройдут во Флориде в 21:00 по московскому времени.

Как ранее заявлял украинский лидер, встреча с Трампом необходима для согласования части мирного плана по урегулированию конфликта. В частности, речь идет о вопросах территорий и контроле над Запорожской атомной электростанцией.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0