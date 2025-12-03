На Западе предложили упразднить Совет Россия — НАТО
Сикорский: генсек альянса Марк Рютте предложил упразднить Совет Россия — НАТО
Генеральный секретарь североатлантического блока Марк Рютте сообщил главам МИД стран альянса о решении распустить Совет Россия — НАТО.
Об этом заявил Wiadomości министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств НАТО в Брюсселе.
«Больше не существует Совета Россия — НАТО. И основополагающего акта Россия — НАТО больше нет», — добавил польский дипломат.