На Западе предложили упразднить Совет Россия — НАТО

Сикорский: генсек альянса Марк Рютте предложил упразднить Совет Россия — НАТО
Владимир Путин и Марк Рютте (Фото: kremlin.ru)

Генеральный секретарь североатлантического блока Марк Рютте сообщил главам МИД стран альянса о решении распустить Совет Россия — НАТО.



Об этом заявил Wiadomości министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств НАТО в Брюсселе.

«Больше не существует Совета Россия — НАТО. И основополагающего акта Россия — НАТО больше нет», — добавил польский дипломат.
6 ноября сообщалось, что Рютте язвительно прокомментировал возможные ядерные испытания со стороны России. В своем высказывании он упомянул российского ​лидера Владимира Путина.
